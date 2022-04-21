Джо Байден оголосив про надання Україні 500 мільйонів доларів прямої економічної допомоги.

Сполучені Штати Америки виділять уряду України 500 млн доларів на пряму економічну допомогу. Про це у четвер, 21 квітня, заявив президент США Джозеф Байден під час своєму виступі щодо ситуації в Україні.

«Сьогодні США оголошують, що ми збираємося надати додаткові 500 млн доларів на пряму економічну допомогу уряду України», – заявив Байден.

Він зазначив, що таким чином загальна економічна підтримка США Україні за останні два місяці становить 1 млрд доларів США.

За словами Байдена, уряд України зможе використати ці гроші, щоб стабілізувати економіку, підтримати населення та виплатити зарплати працівникам.

Крім того, президент США офіційно оголосив про виділення 800 млн доларів військової допомоги Україні. Раніше про схвалення нового пакету військової допомоги на 800 млн доларів повідомляли у Білому домі.

Новий пакет допомоги від США Україні включатиме гаубиці, артилерійські системи, тактичні дрони.

«Сьогодні я оголошую нові 800 млн доларів допомоги, щоб збільшити спроможність українців боротися на Сході, у регіоні Донбасу. Цей пакет включає важку артилерію, дюжини гаубиць і 144 000 боєприпасів до цих гаубиць», – заявив Байден.

Президент США зазначив, що це «безпомилковий меседж Путіну: йому ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну»