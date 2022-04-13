США нададуть артилерійські системи та снаряди, бронетранспортери, а також вертольоти

У середу, 13 квітня, у Білому домі повідомили про виділення додаткових 800 млн доларів військової допомоги для України. У новий пакет включили артилерійські системи та снаряди, бронетранспортери. Також Джозеф Байден затвердив передачу Україні додаткових гелікоптерів, повідомили в резиденції президента США.

«Я щойно розмовляв з президентом Зеленським і поділився з ним, що моя адміністрація санкціонує додаткові 800 мільйонів доларів США на зброю, боєприпаси та іншу допомогу в безпеці Україні. Українські військові використали зброю, яку ми надаємо, з нищівною дією. Оскільки Росія готується посилити атаку на Донбасі, Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні можливості для самооборони», – повідомив Джозеф Байден.

Новий пакет допомоги включатиме високоефективні системи озброєння. Йдеться про артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери, а також вертольоти. Байден заявив, що на додачу до цього США працюють з партнерами та союзниками для поставок Україні іншого суттєвого озброєння, якого нема у США.

За його словами, постачання зброї, яку Сполучені Штати та інші союзники надали Україні, було вирішальним для підтримки її боротьби проти російського вторгнення.

«Ми не можемо зараз відпочивати. Як я запевнив президента Зеленського, американський народ і надалі стоятиме з хоробрим українським народом у його боротьбі за свободу», – зазначив Байден.

Речник Пентагону Джон Кірбі також оприлюднив найменування і кількість зброї та обладнання, які США доправлять до України:

155 мм гаубиця Howitzer M114 - 18 шт і 40 тис. набоїв

Радари контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 – 10

Протиповітряні радари AN/TPQ-64 Sentinel – 2

Дрони-камікадзе Switchblade – 300

Джавеліни – 500

Інші системи для ураження броньованих цілей – 1000

HMMWV (багатоцільові броньовані машини) – 100

M113 (гусеничний бронетранспортер) – 200

Гелікоптери Ми-17 – 11

Безпілотні судна берегової оборони

Захисне спорядження проти хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної атаки

Медичне обладнання

Бронежилети та шоломи – 30 тис. комплектів

Оптичні та лазерні далекоміри – понад 2 тис. одиниць

Вибухові речовини та підривне обладнання для розчищення перешкод

Протипіхотні міни M18А1 «Клеймор»

Джон Кірбі заявив, що ця допомога – це безпосередня відповідь на прохання Києва і додав, що у разі потреби США вишлють додаткові екземпляри цієї техніки. Речник Пентагону також повідомив, що одразу декілька країн надають Україні бронетехніку, зокрема танки Т-72.

Нагадаємо, наприкінці березня Байден та Зеленський домовилися про надання українцям допомоги у розмірі 500 млн доларів.