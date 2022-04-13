США нададуть Україні гелікоптери, артилерійські системи і бронетехніку
Білий дім схвалив новий пакет військової допомоги на 800 млн доларів
У середу, 13 квітня, у Білому домі повідомили про виділення додаткових 800 млн доларів військової допомоги для України. У новий пакет включили артилерійські системи та снаряди, бронетранспортери. Також Джозеф Байден затвердив передачу Україні додаткових гелікоптерів, повідомили в резиденції президента США.
«Я щойно розмовляв з президентом Зеленським і поділився з ним, що моя адміністрація санкціонує додаткові 800 мільйонів доларів США на зброю, боєприпаси та іншу допомогу в безпеці Україні. Українські військові використали зброю, яку ми надаємо, з нищівною дією. Оскільки Росія готується посилити атаку на Донбасі, Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні можливості для самооборони», – повідомив Джозеф Байден.
Новий пакет допомоги включатиме високоефективні системи озброєння. Йдеться про артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери, а також вертольоти. Байден заявив, що на додачу до цього США працюють з партнерами та союзниками для поставок Україні іншого суттєвого озброєння, якого нема у США.
За його словами, постачання зброї, яку Сполучені Штати та інші союзники надали Україні, було вирішальним для підтримки її боротьби проти російського вторгнення.
«Ми не можемо зараз відпочивати. Як я запевнив президента Зеленського, американський народ і надалі стоятиме з хоробрим українським народом у його боротьбі за свободу», – зазначив Байден.
Речник Пентагону Джон Кірбі також оприлюднив найменування і кількість зброї та обладнання, які США доправлять до України:
- 155 мм гаубиця Howitzer M114 - 18 шт і 40 тис. набоїв
- Радари контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 – 10
- Протиповітряні радари AN/TPQ-64 Sentinel – 2
- Дрони-камікадзе Switchblade – 300
- Джавеліни – 500
- Інші системи для ураження броньованих цілей – 1000
- HMMWV (багатоцільові броньовані машини) – 100
- M113 (гусеничний бронетранспортер) – 200
- Гелікоптери Ми-17 – 11
- Безпілотні судна берегової оборони
- Захисне спорядження проти хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної атаки
- Медичне обладнання
- Бронежилети та шоломи – 30 тис. комплектів
- Оптичні та лазерні далекоміри – понад 2 тис. одиниць
- Вибухові речовини та підривне обладнання для розчищення перешкод
- Протипіхотні міни M18А1 «Клеймор»
Джон Кірбі заявив, що ця допомога – це безпосередня відповідь на прохання Києва і додав, що у разі потреби США вишлють додаткові екземпляри цієї техніки. Речник Пентагону також повідомив, що одразу декілька країн надають Україні бронетехніку, зокрема танки Т-72.
Нагадаємо, наприкінці березня Байден та Зеленський домовилися про надання українцям допомоги у розмірі 500 млн доларів.