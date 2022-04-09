Байден затвердив додаткові санкції проти Росії та Білорусі
Санкції, зокрема, забороняють імпорт енергоносіїв з Росії, включаючи нафту, вугілля та природний газ
Президент США Джо Байден підписав два законопроекти, які вводять додаткові санкції проти Росії та Білорусі. Про це пише «Європейська правда».
Один із законопроектів призупиняє нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю, відкриваючи шлях до підвищення мит на імпорт з них. Інший – забороняє імпорт енергоносіїв з Росії, включаючи нафту, вугілля та природний газ.
Раніше цього тижня адміністрація Байдена оголосила про додаткові санкції проти найбільших російських фінансових установ і низки осіб, пов’язаних з Кремлем, включаючи двох доньок президента Росії Владіміра Путіна.
США також оголосили про санкції проти дружини та дочки міністра закордонних справ Путіна Сергєя Лаврова. Сенат США також одноголосно ухвалив законопроект про ленд-ліз для України, який дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.
Тепер Палата представників має розглянути проект, а Джо Байден повинен його затвердити.