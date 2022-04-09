Президент США Джо Байден підписав два законопроекти, які вводять додаткові санкції проти Росії та Білорусі. Про це пише «Європейська правда».

Один із законопроектів призупиняє нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю, відкриваючи шлях до підвищення мит на імпорт з них. Інший – забороняє імпорт енергоносіїв з Росії, включаючи нафту, вугілля та природний газ.

Раніше цього тижня адміністрація Байдена оголосила про додаткові санкції проти найбільших російських фінансових установ і низки осіб, пов’язаних з Кремлем, включаючи двох доньок президента Росії Владіміра Путіна.

США також оголосили про санкції проти дружини та дочки міністра закордонних справ Путіна Сергєя Лаврова. Сенат США також одноголосно ухвалив законопроект про ленд-ліз для України, який дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Тепер Палата представників має розглянути проект, а Джо Байден повинен його затвердити.