Джо Байден провів годинну розмову з Володимиром Зеленським

Президенти України Володимир Зеленський і США Джозеф Байден провели годинну розмову під час якої американський президент анонсував надання українцям допомоги у розмірі 500 млн доларів. Про це йдеться у прес-релізі Білого дому за результатами розмови.

Як повідомили в адміністрації американського президента, лідери обох держав обговорили виконання США запитів України щодо надання допомоги в безпеці та її критичну важливість у ході протистоянні Росії.

«Крім того, президент Байден поінформував президента Зеленського, що США мають намір надати українському уряду 500 млн доларів прямої бюджетної допомоги. Він також переглянув додаткові санкції та гуманітарну допомогу, оголошені минулого тижня», – йдеться у прес-релізі.

Своєю чергою, президент України повідомив у Twitter повідомив, що під час розмови з американським колегою сторони обговорили питання оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, ситуацію на фронті та у переговорному процесі з Росією.

«Щойно завершив годинну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу», – зазначив Володимир Зеленський.

Щойно завершив годинну розмову з @POTUS. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2022

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден запевнив, що США зроблять все необхідне, щоб українці мали зброю для захисту від російської навали.