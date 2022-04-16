Американська влада стурбована, що в української армії швидко виснажуються боєприпаси, особливо артилерійські снаряди – тому поставки зброї значно пришвидшать. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного високопосадовця американської адміністрації.

Представники американської влади занепокоєні, що українцям забракне боєприпасів, особливо артилерійських, якщо інтенсивність бойових дій на Сході значно пожвавиться.

Посилення наступу російських військ на Донбасі, за словами чиновника, очікують найближчим часом. Він додав, що в ході активних бойових дій ЗСУ могли використовувати близько однієї тисячі артилерійських снарядів щодоби.

Американська адміністрація занепокоєна, що тих боєприпасів, які США надали Україні в останньому пакеті допомоги, вистачить на кілька днів інтенсивних боїв.

Міністр оборони США Ллойд Остін та начальник американського військового командування генерал Марк Міллі щодня телефонують своїм колегам у країнах Східної Європи та заохочують пришвидшувати темпи поставок зброї в Україну.

Нагадаємо, що 13 квітня, у Білому домі повідомили про виділення додаткових 800 млн доларів військової допомоги для України. У новий пакет включили артилерійські системи та снаряди, бронетранспортери. Також Джозеф Байдензатвердив передачу Україні додаткових гелікоптерів, повідомили в резиденції президента США.