Учасники Міжнародної конференції донорів для України, яка пройшла в четвер, 5 травня, у Варшаві, загалом зобов'язалися виділити 6,5 млрд доларів гуманітарної допомоги. Про це під час конференції заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомило «Суспільне».

«Зробімо так, щоб ці кошти дійшли до українського народу якнайшвидше і якнайбільш ефективно. Сьогоднішній день показав, що наша підтримка України продовжується і між нами нема егоїзму», – заявив він.

Зокрема, Європейський Союз анонсував надання Україні додаткової гуманітарної допомоги в розмірі 200 млн євро. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Маємо приємність пообіцяти надання 200 мільйонів євро народові України, внутрішньо переміщеним особам в Україні», – заявила фон дер Ляєн. «Ваша боротьба – це наша боротьба», – додала вона, звертаючись до українців.

Glad to announce a further €200 million in EU humanitarian aid for Ukraine at the Donors’ Conference.



With this new pledge we tell the people of Ukraine: your fight is our fight. We are with you.

https://t.co/CGDHDvW9py — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 5, 2022

Окрім ЄС, про свою готовність збільшити фінансову допомогу Україні заявили й інші учасники конференції:

Швеція виділить 23 млн доларів гуманітарним організаціям, які допомагають українським біженцям;

Австрія надасть Україні 42 млн доларів гуманітарної допомоги;

Литва збільшить гумдопомогу на два млн євро;

Японія виділить додаткові 200 млн доларів допомоги Києву і надасть 300 млн доларів прямої допомоги державному бюджету України;

Бельгія анонсувала збільшення гуманітарної допомоги до 30 млн євро.

Угорщина своєю чергою заявила, що готова долучитися до відновлення зруйнованої інфраструктури в Київській області, забезпечить лікування українських військових, а також оплатить стипендії частини українських студентів.

Окремо про гуманітарні ініціативи на конференції донорів розповіли приватні компанії. Google заявила, що компанія та її працівники збільшать гуманітарну допомогу на 10 млн доларів – до 45 млн доларів. А виробник вакцин від коронавірусу та інших медикаментів AstraZeneca – на 3 млн доларів – до 10 млн доларів.