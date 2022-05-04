Урсула ван ден Ляєн вважає, що застосованих заходів недостатньо для досягнення швидкого полегшення в Україні

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала депутатам започаткувати спільну роботу над пакетом відновлення України після війни. Вона зазначила, що Європейський Союз разом із міжнародними фінансовими інституціями та глобальними партнерами має підтримати всі етапи повоєнного відновлення України, щоб забезпечити її сталий розвиток, продовження реформ та майбутнє членство в ЄС. Про це вона заявила у середу, 4 травня, під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі, повідомляє «Укрінформ».

«Перший крок – негайна допомога. Йдеться про короткострокову економічну підтримку, щоби допомогти Україні здолати наслідки війни. Впевнена, що Європейський парламент своєю вагою підтримає цю ідею та пропозицію», – зауважила Урсула фон дер Ляєн, звертаючись до депутатів Європарламенту.

Вона зазначила, що ЄС вже надав пакет макрофінансової допомоги та підтримку бюджету України. Окрім того, виступив із пропозицією скасувати всі імпортні мита на український експорт до Євросоюзу на один рік.

Попри це вона зауважила, що заходів, які вже застосовані, недостатньо для досягнення швидкого полегшення в Україні. Адже, за попередніми прогнозами, через війну лише цього року ВВП України впаде на 45-50%. За прогнозом МВФ, вже з травня Україна потребуватиме 5 мільярдів євро на місяць, щоби країна могла продовжувати функціонувати: сплачувати пенсії та заробітну плату, надавати базові послуги.

«Ми маємо підтримати українців. Але я знаю, що ми не можемо цього зробити самотужки. Тож я дуже вітаю, що Сполучені Штати оголосили велику бюджету підтримку. І ми, з використанням інструментів «Команда Європи», маємо зробити і наш внесок», – наголосила президент Єврокомісії.

За її словами, на другій стадії відновлення України будуть необхідні ширші зусилля з реконструкції.

«Ви всі знаєте, що обсяг руйнувань вражаючий. Лікарні, школи, будинки, дороги, мости, залізниці, театри, фабрики – важко навіть перерахувати, скільки усього має бути поновлено. Економісти говорять про декілька сотень мільярдів євро. І тут, я вважаю, Європа має особливу відповідальність щодо України. З нашою підтримкою, за допомогою міжнародних фінансових інституцій та інших глобальних партнерів, українці зможуть відбудувати Україну для наступних поколінь», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона запропонувала депутатам започаткувати спільну роботу над амбітним пакетом відновлення «для наших українських друзів». Якщо для цих зусиль буде обраний правильний шлях, згаданий пакет відновлення має привести в країну інвестиції та допомогти у просуванні необхідних реформ. При цьому ЄС забезпечить, щоб ці гроші дійсно спрямовувалися для народу України та витрачалися відповідно до європейських правил.

«Це може допомогти у боротьбі з корупцією... Це може привести правове середовище у відповідність до європейських стандартів та радикально вдосконалити українські виробничі спроможності. Це принесе стабільність та впевненість, які є необхідними, щоби зробити Україну привабливою для прямих іноземних інвестицій. У перспективі це прокладе шлях для українського майбутнього всередині Європейського Союзу. Слава Україні, хай живе Європа!», – підкреслила президентка.

Нагадаємо, що заявку на вступ України до ЄС планують розглянути вже цього літа.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз виявив солідарність із Україною та почав надавати політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомоги. Вже запроваджено п’ять пакетів санкцій проти Росії. Шостий пакет санкцій, який сьогодні представили у Страсбурзі, передбачає подальші обмеження на діяльність російських банків та повну заборону на імпорт до ЄС російської нафти. Він має бути ухвалений рішенням Європейської Ради.