Європейський Союз разом із партнерами допоможе Україні підтримати дієздатність держави та її функцій із виплати заробітних плат, пенсій та надання базових соціальних послуг. Про це у Варшаві під час брифінгу заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє «Укрінформ».

«Ми свідомі того, що уряд України потребує близько 5 млрд євро щомісяця, щоб продовжувати рух, сплачувати заробітні плати й пенсії, надавати базові послуги. Разом з нашими міжнародними друзями ми працюємо над тим, щоб підтримати Україну. Великою темою залишається відбудова України, на що знадобляться сотні мільярдів євро. За лідерства України та разом з нею ми будемо працювати над тим, щоб здійснити цю мрію та якомога швидше розпочати (надходження) інвестицій та реформи, щоб ця робота проклала для України шлях у Європейський Союз», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що з початку російського вторгнення ЄС вже надав Україні близько 4 млрд євро у вигляді економічної, бюджетної та гуманітарної допомоги.

Благодійна акція, що відбулася кілька тижнів тому також у Варшаві, дозволила зібрати 1,8 млрд євро для допомоги переміщеним особам в Україні, і сьогоднішня благодійна акція дозволила зробити ще один великий спільний внесок у ці зусилля.

Окремо Євросоюз виділив 3,5 мільярда євро для бюджетної підтримки країн-членів ЄС, які приймають на своїй території українських біженців.

Нагадаємо, що учасники Міжнародної конференції донорів для України, яка пройшла в четвер, 5 травня, у Варшаві, загалом зобов'язалися виділити 6,5 млрд доларів гуманітарної допомоги.