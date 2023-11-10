План ЄС допоможе обійти будь-яке вето Угорщини стосовно України

Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні очікувані 50 млрд євро допомоги. Про це повідомило у п’ятницю, 10 листопада, Reuters із посиланням на європейських посадовців.

За даними співрозмовників, якщо Угорщина скористається своїм правом вето щодо виділення Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро, Євросоюз зможе обійти обмеження. Зокрема, йдеться про альтернативу великому пакету допомоги Україні.

«Якщо Будапешт скористається своїм вето, двоє чиновників ЄС заявили, що у блоку є спосіб обійти це, попросивши кожен з інших урядів ЄС створити власний пакет допомоги для Києва. Разом двосторонні договори вийшли б стільки ж, 50 млрд євро», – повідомило агентство.

Посадовці зазначили, що попри те, що обхідний шлях щодо надання допомоги Україні є важким, проте ЄС ним скористається, якщо буде така необхідність. Зокрема, чиновники зазначили, що Угорщина з її антиукраїнською позицією починає стомлювати політиків.

«Угорщина ризикує втратити свою вдачу. Ми б хотіли, щоб вони були на борту, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях виснажливий, але ми його маємо, якщо знадобиться», – повідомив один зі співрозмовників агентства.

Зазначимо, нещодавно Єврокомісія запропонувала розширити бюджетну підтримку, щоб допомогти Україні виплачувати зарплати та покривати інші витрати, на що планують виділити 50 млрд євро. На саміті ЄС 14-15 грудня 27 країн-членів мають проголосувати за цей пакет допомоги. Є велика імовірність того, що Угорщина захоче заблокувати надання допомоги.

Нагадаємо, у 2022 році Угорщина наклала вето на аналогічну пропозицію про надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги у 2023 році. Протягом кількох місяців з країною тривали суперечки, які врешті-решт призвели до затвердження пакета допомоги. За даними Будапешту, він відкликав вето через отримані поступки щодо допомоги Угорщині. Окрім того, ще минулого року посадовці ЄС заявили, що просунуть рішення про пакет допомоги Україні попри позицію Угорщини будь-якими шляхами.