Уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана погрожує заблокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. У Будапешті стверджують, що в Україні порушують права угорців, пише нідерландський суспільний мовник NOS із посиланням на політичного директора прем’єра Угорщини Балаша Орбана.

Зазначається, що Балаш Орбан згадував нещодавно ухвалений в Україні мовний закон, який зобов’язує меншини, зокрема і угорську, отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою. Угорщина «стурбована» тим, що діти, які виростають в угорськомовних сім'ях, нібито «будуть сильно відставати в школі».

«Позиція Угорщини кришталево чітка: поки існує цей закон, з українцями не може бути дискусій про їхню інтеграцію в Євросоюз», – сказав Балаш Орбан.

Як зазначає NOS, в Україні погрозу вето Угорщини сприймають як цинічну гру, а тому не дуже вірять у щирість Угорщини, коли та висловлює незадоволення мовним законодавством.

Своєю чергою, у Брюсселі побоюються, що уряд Орбана займе непримиренну позицію щодо переговорів про вступ України, щоб отримати субсидії ЄС, на які Угорщина, як вона вважає, має право.

Нагадаємо, що 8 листопада ЄС представить звіт про прогрес України щодо її заявки на членство у блоці. Зауважимо, що раніше Угорщина знову заблокувала черговий транш ЄС на військову допомогу для України. Будапешт вимагає юридичних гарантій невнесення OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.