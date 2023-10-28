міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що «санкційна політика просто не працює»

Угорщина не погодить 12-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії, якщо обмеження будуть стосуватися газової, нафтової й атомної сфер промисловості. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю російському пропагандистському агентству.

«Я можу вам сказати точно: якщо в наступному пакеті буде щось, що суперечить нашим національним інтересам, ми точно не погодимося на його ухвалення. Червона лінія для нас, очевидно, стосується енергетики, газу, нафти, атомної енергії та будь-яких інших аспектів, які можуть завдати шкоди нашій державній економіці», – наголосив очільник угорського МЗС.

За словами Сіярто, Будапешт не вважає за необхідне продовжувати санкційну політику проти Росії. Мовляв, це не дієво. Міністр зауважує, що «санкційна політика просто не працює».

«Санкції можуть вдарити по Росії і можуть завдати шкоди Росії, але вони, безперечно, завдають великої шкоди європейській економіці, європейським країнам. І якщо санкційна політика завдає більшої шкоди тим, хто її вводить, ніж тим, проти кого вона спрямована, то в чому сенс її продовжувати?», – зауважив Сіярто.

Угорщина, за словами посадовця, не бажає вносити до санкційного списку тих людей, хто «зробив щось хороше» для його країни.

Ця позиція Угорщини вказує на розбіжності серед країн ЄС у питанні санкцій проти Росії та наголошує на складності узгодження спільної позиції щодо подальших заходів відносно Росії. Депутати Європарламенту також звинуватили Угорщину в тому, що вона не дотримується законодавства ЄС і принципу щирої співпраці. Депутати заявили про системну корупцію уряду країни і засудили їхні заяви, спрямовані проти ЄС. Європейські депутати ініціювали резолюцію, яка може заборонити Угорщині головувати в ЄС 2024 року через численні порушення законодавства блоку.

Раніше стало відомо, що Євросоюз готує нові санкції проти РФ.