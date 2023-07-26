Петер Сійярто вже не вперше виступає з пропросійськими закликами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре зробив скандальну заяву: політик виступив за участь російських спортсменів на Олімпійських іграх. Як пише «Європейська правда», власними міркуваннями про «миротворчу силу» спорту Сійярто вирішив поділитись у Facebook після зустрічі з віце-президентом Міжнародного олімпійського комітету Сер Міаном.

Як розповів угорський міністр, на зустрічі він говорив «про те, як було б добре, якби спорт міг стати інструментом миру, і про те, що спорт і геополітику можна чітко розділити».

«Повністю інклюзивна Олімпіада могла б стати великою допомогою у мирному вирішенні військових конфліктів, зокрема війну в Україні», – вважає Сійярто, додавши, що від відсторонення Олімпіади програють спортсмени, які «наполегливо тренуються все своє життя і не мають нічого спільного з політичними рішеннями».

«Олімпіада має бути не про політику, а про спорт і спортсменів, Олімпіада має справжню миротворчу місію», – пише голова МЗС Угорщини.

Він нагадав, що Будапешт раніше дозволив у себе зіграти відбірковий матч чемпіонату світу українській жіночій гандбольній команді та білоруській футбольній команді.

Зауважимо, що близько 30 країн, включно з господаркою Олімпіади-2024 Францією, закликали МОК усунути росіян і білорусів від участі у іграх в Парижі через проблеми з чіткістю «нейтралітету» спортсменів.