Ще наприкінці березня 2023 року уряд заборонив українським спортсменам брати участь у турнірах з атлетами з Росії та Білорусі. Через це, зокрема, українському шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку не дозволили взяти участь у Кубку світу-2023, а участь України в Олімпійських Іграх 2024 року була під загрозою, адже там мають виступати білоруси та росіяни під нейтральними прапорами.

Дискусія про те, чи варто дозволяти українським спортсменам змагатися проти російських та білоруських у нейтральному статусі триває вже кілька місяців. З одного боку, українські фехтувальниці бойкотують змагання, де присутні росіяни та білоруси, з іншого – тенісистки виступають проти «нейтральних» спортсменок з Білорусі та Росії, але не тиснуть їм руку.

ZAXID.NET вирішив запитати читачів, що вони думають з цього приводу.