Вадим Гутцайт каже, що Україна домагалася, аби на змаганнях не було російської й білоруської символіки, і домоглася цього

Україна розглядає питання участі українських спортсменів у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади 2024 року в Парижі, навіть якщо в них братимуть участь росіяни та білоруси під нейтральним прапором. Про це увечері в неділю, 23 липня в ефірі телемарафону заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, повідомила «Українська правда».

«Росії та Білорусі як офіційних країн не буде на Олімпійських іграх. І зараз ми вже розпочали дискусію щодо можливості, якщо не буде Росії й Білорусі на Олімпійських іграх, щоб наші спортсмени вже брали участь у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпійських ігор, які будуть відбуватися в Парижі в 2024 році», – сказав міністр.

На уточнювальне запитання, чи може Україна дозволити спортсменам брати участь у змаганнях із росіянами та білорусами, які виступатимуть під нейтральним прапором, Гутцайт сказав: «Зараз ми це питання розглядаємо. Ми ведемо дискусії з нашими всеукраїнськими федераціями, з нашими спортсменами».

Міністр наголосив, що Україна домагалася того, щоб Росії та Білорусі не було на Олімпійських іграх і досягла цього: «Прапора та іншої символіки Росії та Білорусі там не буде. А щодо участі наших спортсменів, ми зараз розглядаємо, ведемо дискусію, ми щодня з усіма президентами федерацій з’ясовуємо це питання і найближчим часом ми дізнаємося наше спільне рішення», – сказав він.

Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці березня 2023 року уряд заборонив українським спортсменам брати участь у турнірах з атлетами з Росії та Білорусі. За порушення цього рішення спортивні федерації можуть втратити статусу національних.