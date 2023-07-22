54-річний Василь Іванчук є одним із найсильніших українських шахістів

Міністерство молоді та спорту не надає дозвіл на виїзд 54-річному українському шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку для участі в Кубку світу-2023, який розпочинається в Азербайджані 29 липня, повідомила Міжнародна федерація шахів.

За даними федерації, український гросмейстер Василь Іванчук отримав від FIDE wild card на участь у Кубку світу. Через воєнний стан в Україні, Іванчуку потрібен дозвіл Міністерства молоді та спорту на виїзд за-кардон, оскільки він не досяг 60-річного віку. Гросмейстеру 54 роки, зараз він проживає у Львові.

«Такий дозвіл не був наданий. Офіційний запит від організаторів чемпіонату світу, Азербайджанської шахової федерації, також був відхилений. Щоб вирішити цю ситуацію, деякі з найкращих гросмейстерів світу підписали відкритий лист до міністра молоді та спорту пана Вадима Гутцайта», – йдеться у повідомленні Міжнародної федерації шахів.

Василь Іванчук – народився у Тернополі, він один із найсильніших українських шахістів усіх часів, входив у десятку найкращих на планеті. Іванчук є віце-чемпіоном світу за версією FIDE 2002 року, а також чемпіоном Європи 2004 року, чемпіон світу з бліцу 2007 року, чемпіон світу зі швидких шахів 2016 року та чотириразовий переможець шахових олімпіад: 1988, 1990, 2004 і 2010 років.