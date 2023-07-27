Шахіст Василь Іванчук візьме участь в Кубку світу в Азербайджані

Український гросмейстер Василь Іванчук візьме участь у Кубку світу з шахів, що відбудеться в Азербайджані. Шахісту все ж вдалось отримати дозвіл на виїзд з України. Про це сам Іванчук повідомив в коментарі виданню «ГОРДОН».

За словами гросмейстра, до Баку він має відправитися 27 липня. Сам Кубок світу розпочинається у суботу, 29 липня.

«Дуже відповідальне змагання. Зараз збираю речі й постараюся зіграти якнайкраще», – сказав український гросмейстер. Іванчук також звернув увагу на те, що обговорював можливість ігор проти нейтральних російських шахістів на турнірі з виконавчим директором федерації шахів України Юрієм Гнипом. І відзначив, що це питання буде вже вирішуватися по ходу турніру.

Кубок світу в липні-серпні цього року визначатиме трьох майбутніх учасників Турніру претендентів за право зіграти з чинним чемпіоном світу, китайцем Дінем Ліженєм. До заявки увійшли сім українських шахістів, однак лише Іванчуку, як повідомляла FIDE, дозвіл на виїзд з країни на час турніру не надали.

Після звернення Міжнародної федерації шахів та провідних гравців Іванчук, зрештою, отримав дозвіл на виїзд з України. Хоча перед цим міністр молоді та спорту і очільник НОК України Вадим Гутцайт стверджував, що такої заборони взагалі не було.