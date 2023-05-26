Український стронгмен Денис Бережник заздалегідь продав своє майно в Хусті перед втечею з України

На сайті Міністерства молоді та спорту України опублікували перелік спортсменів, які під час воєнного стану виїхали з України нібито на змагання, але порушили свої зобов'язання щодо повернення і залишились за кордоном.

Загалом в опублікованому переліку – 236 спортсменів. Для прикладу, там є баскетболіст Тимур Арабаджи, кіберспортсмен Володимир Велетнюк, плавець Данило Чобанян, волейболіст Владислав Ємельянчик і один з тренерів національної збірної України з футболу Іван Баштовий [він був у списку на відрядження з 24 по 27 березня 2023 року, коли збірна України грала з Англією].

Під номером 201 у списку вказаний Телятник О.О. Ймовірно, йдеться про чемпіона України з армреслінгу Олександра Телятника. У своєму TikTok він ще з кінця минулого року публікує відео виключного із закордонних чемпіонатів.

Окрім того, там є український стронгмен Денис Бережник, який покинув Україну задля участі в змаганнях Кубка світу, що відбувався у американському Дейтона-Біч, штат Флорида. Оформлюючи запит на перетин кордону, українець зобов'язався повернутися до країни, але у Федерації стронгмену України заявили, що спортсмен не планував повертатися, умисно збрехав і заздалегідь продав своє майно в Хусті Закарпатської області.

Судячи зі списку, не повернувся в Україну і Захар Єфименко – український шахіст, заслужений майстер спорту, гросмейстер. Чемпіон України 2006 року і переможець шахової олімпіади 2010 року у складі збірної України.

Жоден зі згаданих вище спортсменів наразі не коментував свою втечу з України. З повним списком спортсменів, які виїхали з України і не повернулись можна ознайомитись за посиланням.