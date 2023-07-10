Еліна Світоліна перемогла Вікторію Азаренко

Українська тенісистка Еліна Світоліна на Вімблдонському турнірі пройшла до 1/4 фіналу, здолавши Вікторію Азаренко з Білорусі.

Матч тривав майже три години і перемогу Світоліна вирвала на тайбрейку у вирішальній партії – 2-6, 6-4, 7-6. Світоліна святкувала першу перемогу у шести матчах проти Азаренко. Раніше тенісистки чотири рази зустрічалися на хардових турнірах та один раз на ґрунті. Останнє їхнє протистояння відбулося на початку 2022 року у третьому колі Australian Open.

Після перемоги Світоліна відмовилась тиснути руку білоруській спортсменці, пояснивши це російською агресією проти України.

«Я весь час про це говорю. Я вже багато разів повторювала: доки російські війська не покинуть Україну, доки ми не повернемо назад наші території, тиснути руки ми не будемо. Я маю цю чітку заяву. Я не знаю, чи можливо мені взагалі бути ще чіткішою», – прокоментувала Світоліна свою перемогу.

Як пише sport.ua, ставши учасницею чвертьфіналу, українка відзначилася унікальним досягненням у жіночій сітці турніру. Еліна, починаючи з 2015 року, коли вона вперше вийшла до 1/4 фіналу на турнірі серії Grand Slam, стала четвертою у світі, кому вдавалося виходити в цю стадію мейджорів 10 і більше разів. Разом зі Світоліною відтоді до топ-8 десять і більше разів добиралися лише Серена Вільямс (16 разів), Сімона Халеп (13) і Кароліна Плішкова (11).