Сербський тенісист Новак Джокович радіє перемозі на Ролан Гаррос-2023 у Парижі, Франція, 11 червня 2023

36-річний сербський тенісист Новак Джокович – новий володар рекорду за кількістю виграних турнірів серії «Великого шлему». Перемога на Ролан Гаррос-2023 стала для Новака 23-ю на такому рівні.

В неділю, 11 червня, відбувся фінальний матч Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Ролан Гаррос 2023 року серед чоловіків. У поєдинку за трофей зіграли екс-лідер чоловічого тенісу Новак Джокович та четверта ракетка світу Каспер Рууд (Норвегія). Зустріч завершилася перемогою серба у трьох сетах за 3 години та 15 хвилин з рахунком 7:6 (7:1), 6:3, 7:5..

У першому сеті Каспер вів 4:1 з одним брейком, проте не зміг утримати перевагу і поступився на тай-брейку. Після цього гра перейшла під контроль Новака.

Таким чином, Джокович утретє у кар'єрі виграв Ролан Гаррос. Усього на його рахунку 23 титули Grand Slam, що є рекордом у чоловіків.

Перед цим турніром Джокович ділив абсолютний рекорд з іспанцем Рафаелем Надалем – у них було по 22 перемоги на турнірах «Великого шлему». До цього Джокович ще одного разу був співволодарем рекорду, але ніколи раніше не був одноосібним рекордсменом, зазначає «Суспільне».

З 2009-го року аж до 2020-го рекорд одноосібно належав швейцарцю Роджеру Федереру. У 2020-му році його повторив Надаль, у 2021-му – Джокович.

Тоді у 2022-му році Надаль виграв 21-й та 22-й титули та відірвався на дві перемоги від усіх. Однак Новак виграв три з чотирьох наступних Ґрендслемів – і уперше в кар'єрі став рекордсменом.