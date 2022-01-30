Рафаель Надаль здобув рекордну 21 перемогу на турнірах Великого шлему, випередивши Роджера Федерера і Новака Джоковича

35-річний іспанський тенісист Рафаель Надаль обіграв у фіналі Australian Open 2022, який відбувся у Мельбурні, росіянина Данила Медведєва, ставши рекордсменом за кількістю перемог на турнірах Великого шлему.

У фіналі Рафаель Надаль обіграв другу ракетку світу, росіянина Данила Медведєва. Попри те, що Медвєдєв переміг у перших двох сетах, Надаль зумів відірватися від нього та перемогти у наступних трьох. Сам матч тривав майже п’ять з половиною годин.

Завдяки перемозі за Australian Open 2022 Рафаель Надаль став рекордсменом за перемогами на турнірах Великого шлему – тепер у його активі 21 перемога.

Він також випередив серба Новака Джоковича та швейцарця Роджера Федерера, які мають по 20 перемог. Зазначимо, що сам Джокович участь у цьому турнірі не брав через депортацію з країни.

Переможцем Australian Open Надаль став лише вдруге. Першу перемогу на відкритому чемпіонаті Австралії він здобув ще у 2009 році. Крім того, він має 13 перемог на Roland Garros, 4 на US Open та 2 на Wimbledon.