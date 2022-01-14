14 січня Новак Джокович провів тренування перед турніром Australian Open, на який може не потрапити через скасування візи

Австралія 14 січня скасувала візу першій ракетці світу, сербському тенісисту Новаку Джоковичу. Через це він може пропустити перший з чотирьох турнірів Великого шлему – Australian Open у Мельбурні, та втратити свій титул. Рішення про скасування візи може бути оскарженим.

«Сьогодні я скористався своїми повноваженнями відповідно до розділу 133C(3) Закону про міграцію, щоб анулювати візу, яку отримав пан Новак Джокович, (…) на підставі того, що це було в інтересах суспільства», – цитує міністра імміграції Алекса Хоука «Радіо Свобода».

Сам тенісист і його юристи поки що ситуацію не коментували. Відповідно до австралійського законодавства, скасування візи можна оскаржити.

Як інформував ZAXID.NET, раніше австралійські прикордонники анулювали візу Новака Джоковича, оскільки він приїхав на турнір без вакцинації проти коронавірусу, як того вимагають місцеві правила в’їзду в країну. До того тенісист не уточнював, чи має щеплення, проте кілька разів публічно сумнівався в його обов’язковій необхідності. 4 січня він оголосив у Twitter, що летить в Австралію без вакцинації, бо «має медичну довідку», проте, що стало підставою для її видачі, було невідомо. Це повідомлення розізлило австралійців, які довгий час перебувають під одними з найжорсткіших у світі карантинних обмежень.

Відтак прикордонники анулювали візу тенісиста та відправили у спеціальний готель, де він чекав рішення про депортацію. Пізніше він виграв справу в суді Мельбурна, який скасував ануляцію візи й ухвалив, що з тенісиста мають зняти карантинні обмеження. При цьому в міністра Австралії у справах імміграції залишалося право особисто ухвалити рішення про анулювання візи Джоковича, що він і зробив.

Новак Джокович перебуває в Австралії з 5 січня. Прикордонники вважають, що спортсмен безпідставно отримав медичне відведення від вакцинації. Пізніше також з’ясувалося, що в анкеті, поданій при в’їзді, є неточність. Там було сказано, що останні два тижні Джокович не мандрував, проте він їздив до Іспанії. Ці невідповідності тенісист пояснив помилкою агента, який заповнював документи.

Під час суду також з’ясувалося, що в грудні тенісист хворів на коронавірус, та попри позитивний тест він відвідував події в Белграді, а також дав інтерв’ю французьким журналістам, вже знаючи про те, що захворів. Своє рішення піти на розмову зі ЗМІ Джокович назвав помилковим.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу (Australian Open) є одним із чотирьох найбільших у світі тенісних змагань – турнірів Великого шлему. Він відкриває тенісний сезон та відбудеться в Мельбурні з 17 по 30 січня. Напередодні, 13 січня, Новака Джоковича внесли до жеребкування змагань, а сьогодні він провів тренування перед чемпіонатом.

34-річний Новак Джокович вперше став найкращим тенісистом світу у липні 2011 року. Загалом він очолював рейтинг 355 тижнів з перервами, що є рекордним показником. За свою професійну кар’єру виграв 20 турнірів Великого шлему, зокрема рекордні 9 Відкритих чемпіонатів Австралії.