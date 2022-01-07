Перша ракетка світу Новак Джокович поїхав на чемпіонат Австралії без щеплення від ковіду

Тенісист Новак Джокович, який наразі очолює рейтинг кращих гравців світу серед чоловіків, полетів на турнір до Австралії без вакцинації проти Covid-19, хоча цього вимагають місцеві закони. Тенісиста зупинили прикордонники, анулювали йому візу й тепер вирішують питання про його депортацію. Про це пише BBC.

Донині сербський тенісист не коментував, щепився він проти коронавірусу чи ні, але кілька разів публічно сумнівався в необхідності обов'язкової вакцинації. 4 січня він оголосив у Twitter, що летить в Австралію без вакцинації, бо «має медичну довідку». Що стало підставою для видачі довідки, про яку говорив Джокович – невідомо.

Повідомлення розізлило австралійців, які довгий час перебувають під одними з найжорсткіших у світі карантинних обмежень. У коментарях до публікації вони почали вимагати «справедливого ставлення до всіх у питанні вакцинації». Після прибуття, коли тенісиста затримали, прикордонники заявили, що він не зміг обґрунтувати підстави для свого звільнення від вакцинації.

Батько тенісиста, відомий своїми неоднозначними заявами, вже прокоментував ситуацію. Срджан Джокович порівняв Новака спершу зі Спартаком, потім з Ісусом, заявив, що його сина тримають в полоні і закликав до «боротьби зі світовим олігархатом».

Джоковичу анулювали візу після того, як він кілька годин провів у спеціальному секторі аеропорту в Мельбурні. Наразі він перебуває у спеціальному готелі, де під охороною утримуються люди, яких мають депортувати з країни. В коментарі у своєму Instagram він не пояснив ситуацію, а просто подякував фанатам за підтримку.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що спортсмен іще може довести свій особливий медичний статус, але попередив, що «закон єдиний для всіх».

Джоковича не депортують одразу, як це буває зазвичай. Натомість рішення відклали для проведення судового засідання про перегляд указу щодо скасування його візи.