Англійський клуб вперше став чемпіоном УЄФА

Англійський клуб «Манчестер Сіті» переміг у сезоні Ліги Чемпіонів УЄФА за 2022/2023 роки. Перемогою поступилися футболісти італійського клубу «Інтер», які пропустили визначальний гол у суботу, 10 червня, повідомили у прес-службі Ліги Чемпіонів.

Футбольний матч у фіналі не був небезпечним поєдинком з багатьма яскравими моментами, проте команда Пепа Гвардіоли переважала конкурентів за володінням м'ячем на полі та завершила вечір із рахунком 1-0. На 68 хвилині матчу півзахисник «Манчестер Сіті» Ернандес Родрі забив перший та єдиний гол за вечір.

«"Сіті" пройшов безпрограшний шлях до фіналу, забивши найкращий у змаганнях 31 гол у процесі, тому не було нічого дивного, що вони почали з першої ноги. Однак "Інтер" пропустив лише один гол у шести іграх плей-офф і так довго виконував чудову роботу, збираючи галактику атакувальних талантів своїх суперників», – повідомили у прес-службі Ліги Чемпіонів.

Зазначається, що британський клуб вперше став чемпіоном змагання та вдруге потрапив до фіналу Ліги Чемпіонів. Водночас для «Інтера» фінальний поєдинок був вже шостим – італійська команда виборювала перемогу тричі.