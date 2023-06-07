Сергій Ребров офіційно очолив національну збірну України з футболу

Сергій Ребров став новим головним тренером національної збірної України з футболу. Про це 7 червня повідомила Українська асоціація футболу.

Перемовини з Ребровим почались ще у 2021 році. Але після невдалого першого раунду, збірну очолив Олександр Петраков. Після відставки Петракова Українська асоціація футболу призначила виконувачем обов'язків головного тренера Руслана Ротаня. Він був тренером на час новго раунду перемовин УАФ та Сергія Реброва. За даними «Трибуни», перемовини з Ребровим тривали 669 днів.

Раніше на клубному рівні на посаді тренера 49-річний Ребров працював з київським «Динамо» (2014-2017 роки), командою «Аль-Ахлі» із Саудівської Аравії (2017-2018), угорським «Ференцварошем» (2018-2921) та клубом «Аль-Айн» з ОАЕ (2021-2023).

Більшість ігрової кар'єри Сергій Ребров провів у складі «Динамо». Грав на позиції форварда і є другим бомбардиром в історії чемпіонатів України, а також став першим гравцем, який забив в матчах національної першості сто м'ячів.

Сергій Ребров народився в Горлівці (Донецька область), де й розпочав свою футбольну кар'єру в донецькому «Шахтарі». У другому сезоні Ребров увійшов до трійки найкращих бомбардирів, а потім перейшов у «Динамо». Також грав за англійські «Тоттенгем» та «Вест Гем», турецький «Фенербахче», російський «Рубін». Переможець трьох чемпіонатів: українського (дев'ятиразовий), турецького й російського.