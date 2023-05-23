На заході будуть присутні легендарні гравці українського та англійського футболу

Англійський футбольний клуб «Челсі» проведе 5 серпня 2023 року благодійний футбольний матч для підтримки України в межах проекту United24. Матч за участі англійських та українських футболістів відбудеться на домашньому стадіоні «Челсі» «Стемфорд Брідж» у Лондоні, повідомило у понеділок, 22 травня, видання The Sun.

За даними видання, на благодійному матчі будуть присутні легенда українського футболу й колишній гравець «Челсі» Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, який грає в «Арсеналі». За припущенням журналістів, українські футболісти зможуть стати капітанами обох команд.

Крім того, видання повідомило, що на благодійному матчі в Лондоні будуть присутні легендарний футболіст збірної Англії Девід Бекхем, співак Найл Хоран, телеведучі Майя Джама та Алекс Скотт. Захід матиме назву Game4Ukraine та матиме на меті зібрати кошти на допомогу Україні в межах благодійної організації Володимира Зеленського United24.

Нагадаємо, у травні 2022 року російський олігарх Роман Аабрамовіч, якому раніше належав клуб «Челсі», офіційно продав його за приблизно 5 млрд євро. Влада країни отримала юридичні гарантії того, що Абрамович не отримає вигоди від продажу «Челсі», адже активи російського мільярдера у Великій Британії перебувають під санкціями через масштабне російське військове вторгнення в Україну. З травня минулого року англійський клуб належить консорціуму Тодда Беллі.