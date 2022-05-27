Абрамовіч придбав «Челсі» у 2003 році за 140 млн фунтів

Російський мільярдер Роман Абрамовіч офіційно продав англійський футбольний клуб «Челсі» консорціуму Тодда Белі. Про це інформує «Радіо Свобода» з посиланням на яє Єдиний державний реєстр юридичних осіб Великої Британії Companies House.

Як повідомляється, раніше угоду схвалив уряд Великої Британії й керівництво англійської Прем’єр-ліги. Влада країни отримала юридичні гарантії того, що Абрамович не отримає вигоди від продажу «Челсі», адже активи російського мільярдера у Великій Британії перебувають під санкціями через масштабне російське військове вторгнення в Україну.

Сума операції складає 4,25 млрд фунтів стерлінгів, що еквівалентне близько 5 млрд євро. Повідомляється, що ці кошти направлять на благодійність.

Тодд Белі є співвласником бейсбольної команди «Лос-Анджелес Доджерс». Крім нього, в угоді беруть участь американський бізнесмен Марк Волтер, швейцарський мільярдер Хансйорг Віс й інвестиційна компанія Clearlake Capital.

Видання нагадує, що Абрамовіч придбав «Челсі» у 2003 році за 140 млн фунтів. За нього команда виграла 21 трофей. Журнал Forbes писав, що клуб винен мільярдеру два мільярди доларів.

Роман Абрамовіч регулярно займав високі місця у рейтингу найбагатших людей планети. Його називали олігархом, близьким до президента Росії і воєнного злочинця Владіміра Путіна, хоча сам він це заперечує і у російському політичному житті не бере участі.

Як інформував ZAXID.NET, на початку березня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти семи російських олігархів, серед яких було й прізвище мільярдера Романа Абрамовіча, якому належить ФК «Челсі». Він намагався продати клуб, перш ніж потрапив під санкції, але британський уряд зупинив цей процес після того, як фінанси олігарха внесли в чорний список. До слова, у 2о18 році Абрамовіч отримав російське громадянство.

За інформацією Reuters, у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого Абрамовіч передав Тенебауму та Давідовічу дві свої компанії — Ervington Investments Limited та Norma Investments. Свого часу Ervington Investments Limited інвестувала щонайменше у вісім компаній, включаючи провідну російську пошукову систему «Яндекс». Також цього ж дня Абрамовіч перевів до Давідовіча іншу компанію Norma Investments, яка володіла частками в компаніях, які займаються відновлюваним паливом і біотехнологічними компаніями.