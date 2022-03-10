Велика Британія розширила санкції проти російських олігархів
Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти семи російських олігархів, зокрема проти наближених до президента РФ Володимира Путіна – Романа Абрамовича та Олега Дерипаски.
Крім того, санкції впровадили проти Ігоря Сєчіна, Олексія Міллера, Андрія Костіна, Дмитра Лебедєва, Миколи Токарєва. Загалом ці олігархи володіють статками у 19,74 млрд доларів, йдеться у прес-релізі уряду Британії.
Під новими санкціями всі вони потрапляють під замороження всіх активів у Сполученому Королівстві та заборону на перетин кордону. Громадянам Британії заборонено вступати у будь-яку фінансову діяльність з ними.
Також мільярдери потрапляють під транспортні санкцій, що означає заборону на перетин будь-яким російським повітряним судном британського кордону, а у випадку порушення влада може конфіскувати літак, зазанчає «Українська правда».
- Роман Абрамович, акціонер сталевих гігантів Евраз та Норильський нікель, власник ФК «Челсі». Статки сягають 9 млрд доларів. Один з небагатьох олігархів, який за Путіна втримує свою присутність ще з 90-х. Британія є першою, хто запровадив проти нього санкції;
- Олег Дерипаска, акціонер En+ Group, статки у 2 млрд доларів. Він володіє багатомільярдним портфорліо нерухомості в Британії та знаходиться під санкціями США з 2018 року;
- Ігор Сєчін, виконавчий директор Роснєфті та близький друг Путіна, знаходиться під санкціями США та ЄС;
- Андрій Костін, голова ради директорів ВТБ банку, близький друг Путіна та стабільно підтримує ініціативи Кремля через ВТБ банк, його статні оцінюють у 379 млн фунтів;
- Олексій Міллєр, виконавчий директор Газпрому, який працює з Путіном ще з 90-х, також під санкціями США;
- Микола Токарєв, президент російської держкомпанії Транснєфть, який у 80-х працював з Путіним в КГБ, під санкціями США та ЄС;
- Дмитро Лєбєдєв, голова ради директорів «Банку Росія», який називають «особистим банком Кремля», ще з 2016 року знаходиться під санкціями США.
«Сьогоднішні санкції ще раз показують, що олігархам і клептократам не місце в нашій економіці чи суспільстві. Маючи тісні зв’язки з Путіним, вони причетні до його агресії. Кров українського народу на їхніх руках», – прокоментувала рішення міністерка закордонних справ Ліз Трасс.
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