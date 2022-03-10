Під санкції потрапили наближені до Путіна олігархи Роман Абрамович (ліворуч) та Олег Дерипаска

Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти семи російських олігархів, зокрема проти наближених до президента РФ Володимира Путіна – Романа Абрамовича та Олега Дерипаски.

Крім того, санкції впровадили проти Ігоря Сєчіна, Олексія Міллера, Андрія Костіна, Дмитра Лебедєва, Миколи Токарєва. Загалом ці олігархи володіють статками у 19,74 млрд доларів, йдеться у прес-релізі уряду Британії.

Під новими санкціями всі вони потрапляють під замороження всіх активів у Сполученому Королівстві та заборону на перетин кордону. Громадянам Британії заборонено вступати у будь-яку фінансову діяльність з ними.

Також мільярдери потрапляють під транспортні санкцій, що означає заборону на перетин будь-яким російським повітряним судном британського кордону, а у випадку порушення влада може конфіскувати літак, зазанчає «Українська правда».

Роман Абрамович, акціонер сталевих гігантів Евраз та Норильський нікель, власник ФК «Челсі». Статки сягають 9 млрд доларів. Один з небагатьох олігархів, який за Путіна втримує свою присутність ще з 90-х. Британія є першою, хто запровадив проти нього санкції;

Олег Дерипаска, акціонер En+ Group, статки у 2 млрд доларів. Він володіє багатомільярдним портфорліо нерухомості в Британії та знаходиться під санкціями США з 2018 року;

Ігор Сєчін, виконавчий директор Роснєфті та близький друг Путіна, знаходиться під санкціями США та ЄС;

Андрій Костін, голова ради директорів ВТБ банку, близький друг Путіна та стабільно підтримує ініціативи Кремля через ВТБ банк, його статні оцінюють у 379 млн фунтів;

Олексій Міллєр, виконавчий директор Газпрому, який працює з Путіном ще з 90-х, також під санкціями США;

Микола Токарєв, президент російської держкомпанії Транснєфть, який у 80-х працював з Путіним в КГБ, під санкціями США та ЄС;

Дмитро Лєбєдєв, голова ради директорів «Банку Росія», який називають «особистим банком Кремля», ще з 2016 року знаходиться під санкціями США.

«Сьогоднішні санкції ще раз показують, що олігархам і клептократам не місце в нашій економіці чи суспільстві. Маючи тісні зв’язки з Путіним, вони причетні до його агресії. Кров українського народу на їхніх руках», – прокоментувала рішення міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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