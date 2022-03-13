Раман Абрамовіч перегнав свою яхту з Іспанії до Чорногорії, аби уникнути її арешту

139-метрову яхту Solaris російського олігарха Рамана Абрамовіча перегнали з порту Барселони (Іспанія) до Тивату (Чорногорія), пише вночі в неділю, 13 березня, «Українська правда» з посиланням на сайт із відстеження руху суден Marine Traffic.

Як пояснюється в матеріалі, Чорногорія не є членом Євросоюзу, тому будь-які санкції ЄС не дадуть підстав арештувати судно.

Раніше Абрамовіч потрапив під санкції Британії. Його звинуватили в причетності до «дестабілізації України, підриву та загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України через «Євраз» – це лондонська металургійна компанія. Після цього акції Evraz упали на торгах у Лондоні.

Також Абрамович оголосив, що вирішив продати англійський футбольний клуб "Челсі". Запроваджені санкції Абрамовича та ліцензія, яка була оформлена на "Челсі", наразі зупиняють будь-яку перспективу продажу клубу. Проте британський уряд готовий розглянути це питання в майбутньому за низки умов.