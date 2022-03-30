Російського мільярдера Романа Абрамовича (на фото) вважають наближеним до військового злочинця Владіміра Путіна

Радник керівника Офісу президента України та член української переговорної делегації Михайло Подоляк стверджує, що російський мільярдер Роман Абрамович є вкрай ефективним посередником у переговорному процесі між Україною та державою-агресором – Росією. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Він є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Тобто він модерує частково процес, з точки зору аби не було якогось непорозуміння на вході. Тобто коли сторона щось заявляє, а інша сторона це не так зрозуміла, з точки зору логістики переговорного процесу», – сказав Подоляк.

Щодо ймовірного отруєння Абрамовича, то, за словами Подоляка, це більш спекулятивні, конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації, заважати їм концентруватися на суті, а не на формі.

Крім того, радник керівника Офісу президента у Twitter написав, що проблематика Криму за результатами переговорів у Стамбулі знову повернулося у переговорний порядок денний.

«Стамбульський підсумок. Юридичні гарантії, які забезпечують новий контур безпеки (аналог п'ятої статті НАТО). Повернення проблематики Криму у переговорний порядок денний... Початок перегляду глобальних принципів безпеки та ролі інституцій», – написав він.

Стамбульський підсумок. Юридичні гарантії, які забезпечують новий контур безпеки (аналог п'ятої статті НАТО). Повернення проблематики Криму у переговорний порядок денний. Доказ спроможності державності. Початок перегляду глобальних принципів безпеки та ролі інституцій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 30, 2022

Як повідомлялося, раніше журналісти Bellingcat заявили, що три члени делегації, які брали участь у переговорах між Україною та Росією, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Одним із них нібито став Роман Абрамович.

Крім того, ЗМІ повідомляли про отруєння члена української делегації, народного депутата Рустема Умерова. Проте Умеров спростував цю інформацію та запевнив, що з ним усе гаразд. Також радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що всі члени переговорних груп України та Росії працюють у штатному режимі