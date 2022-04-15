Британія ввела санкції проти бізнес-партнерів Абрамовіча - Тененбаума та Давідовіча

У четвер, 14 квітня, Велика Британія ввела санкції проти двох близьких соратників російського мільярдера Романа Абрамовіча у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Йдеться про Євгена Тененбаума та ще одного ділового партнера Абрамовіча — Давіда Давідовіча. Ці люди зазнали найбільшого заморожування активів, яке коли-небудь було здійснене урядом Британії. Про це заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс, повідомило Громадське.

Йдеться про арешт рахунків директора футбольного клубу «Челсі», який належить Абрамовічу, Євгена Тененбаума та ще одного ділового партнера Абрамовіча — Давіда Давідовіча. Також приватним літакам Тененбаума заборонено залітати в повітряний простір королівства, а Давідовічу повністю заборонений в'їзд до Британії.

За інформацією Forbes, йдеться про замороження активів Тененбаума та Давідовіча на загальну суму до 10 млрд фунтів, що становить близько 13 млрд доларів США. Це найбільша заморозка активів за всю історію Великої Британії.

«Ми націлюємося на коло людей, найближчих до Кремля, щоби послабили воєнну машину Путіна...Ми будемо продовжувати вводити санкції доти, доки Путін не зазнає невдачі в Україні», — додала Ліз Трасс.

За інформацією Reuters, у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого Абрамовіч передав Тенебауму та Давідовічу дві свої компанії — Ervington Investments Limited та Norma Investments. Свого часу Ervington Investments Limited інвестувала щонайменше у вісім компаній, включаючи провідну російську пошукову систему «Яндекс». Також цього ж дня Абрамовіч перевів до Давідовіча іншу компанію Norma Investments, яка володіла частками в компаніях, які займаються відновлюваним паливом і біотехнологічними компаніями.

57-річний Євген Тененбаум народився у Києві, є громадянином Канади. Закінчив факультет економіки й фінансів університету в Торонто. Останні 19 років перебуває в правлінні ФК «Челсі». Раніше він очолював корпоративні фінанси в російській нафтовій компанії «Сибнефть», яку в 2006 році продав Абрамовіч. Виконавчий директор компанії Millhouse Capital UK Ltd. Директора «Челсі» Євгена Тененбаума на сайті клубу описують як одного з «найближчих соратників» Абрамовіча.

60-річний Давід Давідовіч народився у Ризі, Латвія. У 1989 році емігрував в Ізраїль. Російський підприємець і менеджер. Директор компанії Millhouse Capital. Бізнес-партнер Романа Абрамовіча. На початку 1990-х торгував нафтою. У 1995 році перейшов у трейдингову компанію «Руніком» Романа Абрамовіча і став його молодшим партнером.

Нагадаємо, на початку березня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти семи російських олігархів, серед яких було й прізвище мільярдера Романа Абрамовіча, якому належить ФК «Челсі». Він намагався продати клуб, перш ніж потрапив під санкції, але британський уряд зупинив цей процес після того, як фінанси олігарха внесли в чорний список. До слова, у 2о18 році Абрамовіч отримав російське громадянство.

Зазначимо, що у кінці січня цього року Британський уряд допустив можливість конфіскації майна російських олігархів, якщо Росія зважиться на нове вторгнення в Україну. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну країни Європейського Союзу, а також США почали запроваджувати санкції проти Росії та арештовувати майно російських олігархів.