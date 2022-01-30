Ліз Трасс заявила про намір Великої Британії запровадити суттєві санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс анонсувала розширення санкцій, з якими зіткнеться президент Росії Володимир Путін та його оточення, якщо Росія зважиться на нове вторгнення в Україну. Рішення про перелік запобіжних заходів погодять протягом тижня. Зокрема, під загрозою опинилася власність російських олігархів у Лондоні, сказала вона в інтерв’ю телеканалу Sky News, пише «Українська правда».

Водночас, за словами Ліз Трасс, у разі вторгнення Росії Київ отримає більше британської зброї та додаткове фінансування для відбиття кремлівської атаки.

«Пріоритет номер один – утримати Володимира Путіна від цих [агресивних] дій. Тому ми пропонуємо ввести додаткові війська в Естонію, забезпечуємо велику підтримку з повітря через Чорне море та поставляємо оборонне озброєння Україні, щоб переконатися, що вони перебувають у найкращому становищі, якщо Путін спробує організувати вторгнення», – сказала міністерка закордонних справ Великої Британії.

Попереджаючи тих, хто близький до Путіна, міністр сказала про розширення британських законів про санкції: «Будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля та режиму в Росії, може стати мішенню. Тому путінським олігархам або російським компаніям, які займаються підтримкою російської держави, буде ніде сховатися. Це те, що ми збираємося зробити найближчого тижня».

Трасс не виключила, що посилення санкцій може включати конфіскацію лондонської власності російських олігархів у Великій Британії. «Ми не будемо вдаватися до подробиць, кого саме і як ми будемо атакувати санкціями», – попередила вона.

Трасс підтвердила, що Британія зараз дуже тісно співпрацює із союзниками, такими як США та ЄС, обговорюючи пакет жорстких санкцій.

«Найважливіше – це захист свободи та демократії, і це важливіше за нагальні фінансові проблеми», – додала міністерка закордонних справ, відповідаючи на питання про вплив нових санкцій на іноземні інвестиції в економіку Великої Британії.

Трасс також додала, що українці завзято боротимуться, оскільки «вони не збираються легко здаватися Росії».

Наступного тижня Велика Британія запропонує НАТО велике розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.