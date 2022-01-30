Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що не потерпить дестабілізаційної діяльності Росії

Велика Британія розглядає можливість подвоїти кількість своїх військ у Східній Європі на тлі посилення напруженості навколо України з боку Росії. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що вже наказав збройним силам готуватися до розгортання «по всій Європі».

«Я наказав нашим збройним силам готуватися до розгортання по всій Європі наступного тижня, гарантуючи, що ми зможемо підтримати наших союзників по НАТО на суші, на морі та в повітрі», – сказав Джонсон і наголосив, що Велика Британія не потерпить «дестабілізаційну діяльність Росії, і ми завжди будемо підтримувати наших союзників по НАТО».

«Якщо президент [Росії Володимир] Путін вибере шлях кровопролиття та руйнування, це буде трагедією для Європи. Україна має бути вільною у виборі свого майбутнього», – процитувала слова британського прем’єр-міністра BBC.

Велика Британія має понад 900 військовослужбовців, які базуються в Естонії, а також понад 100 – в Україні, які базуються тут у рамках навчальної місії. Крім того, ескадрон легкої кавалерії чисельністю близько 150 осіб перекинутий у Польщу. У рамках імовірного збільшення британських військ у Європі, до Естонії можуть відправити додаткову зброю.

Додамо, що наступного тижня запланована телефонна розмова між британським прем’єром і президентом Росії. Також сприяння деескалації обговорять міністри закордонних справ і оборони на зустрічі зі своїми російськими колегами у Москві. Щодо військових пропозицій Великої Британії, то їх планують обговорити наступного тижня на міністерській зустрічі у Брюсселі.

Крім того, наступного тижня очікується візит прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в Україну.