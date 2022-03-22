Італія також планує диверсифікувати джерела енергопостачання з Росії

Влада Італії заморозила активи олігархів з держави-агресорки Росії на понад 880 млн доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час виступу у нижній палаті парламенту, пише «Суспільне» з посиланням на італійське видання La Stampa.

За словами Маріо Драгі, республіка також планує диверсифікувати джерела енергопостачання, щоб швидко подолати залежність Італії від Росії.

«Санкції, про які ми домовилися разом з нашими європейськими партнерами і партнерами по G7, покликані спонукати російський уряд припинити бойові дії і серйозно, особливо щиро, сісти за стіл переговорів», – заявив він.

Маріо Драгі наголосив, що Італія повністю підтримує Україну в процесі вступу до ЄС попри те, що це довгий процес, що складається з реформ, необхідних для забезпечення функціонуючої інтеграції.

Крім того, він пообіцяв, що Італія продовжуватиме приймати біженців з України та надаватиме фінансову і гуманітарну допомогу.

«Ми хочемо допомогти біженцям не тільки мати дім, а й знайти роботу та інтегруватися в наше суспільство. Солідарність італійців з українським народом величезна», — додав Драгі.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив в Палаті депутатів Італії. Він вкотре закликав не зволікати із тиском на Росію і закликав Італію не бути курортом для російських вбивць.