Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах п'є напій під час гірськолижного спуску у чоловічих змаганнях на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту 12 лютого 2023 року в Куршевелі, Франція

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах висловився на підтримку повернення атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань та їх потенційної участі в Олімпіаді-2024. Про це він сказав під час поїздки у Китай, повідомляє Xinhua.

За словами Баха, МОК застосовує усі засоби для повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань. Саме для цього були змінені рекомендації МОК щодо допуску цих атлетів у нейтральному статусі до змагань. Як пояснив Бах, зважаючи на те, як міжнародні федерації будуть дотримуватися нових рекомендацій – буде й ухвалене рішення щодо участі росіян та білорусів у Олімпіаді-2024.

«Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати місію, позицію олімпійського руху і повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання», – заявив Томас Бах.

Як зазначає «Суспільне», у момент оголошення про нові рекомендації щодо росіян та білорусів у МОК заявляли, що не вирішили питання з допуском атлетів з Росії та Білорусі до Олімпійських ігор-2024. Тоді Міжнародний олімпійський комітет сказав, що рішення стосовно допуску відсторонених раніше спортсменів Виконком МОК прийме у «відповідний час та на власний розсуд». Тепер ж Томас Бах заявляє, що участь цих атлетів у Олімпіаді в нейтральному статусі буде «об'єднанням усього світу».

«Ми перебуваємо в дуже тісній співпраці та обміні з міжнародними федераціями, які на даний момент відповідають за проведення своїх змагань. Сподіваємося, що ця місія може бути виконана на тих умовах, які були встановлені: спортсмени з цих двох країн повинні брати участь у нейтральному статусі, щоб ми могли дійсно об'єднати весь світ на Олімпійських іграх у Парижі», – додав Томас Бах.

Також президент МОК вкотре наголосив, що рішення про участь росіян та білорусів в Олімпіаді ухвалюватимуть не уряди.

«Ми маємо бути дуже чіткими, що ці рішення ухвалюють лише відповідні спортивні організації», – резюмував Бах.

Раніше Міжнародна федерація каное-веслування дозволила спортсменам з Росії та Білорусі повернутися на змагання. Аналогічне рішення ухвалили Міжнародний союз велосипедистів та Міжнародна федерація гольфу, дозволивши їм виступати в нейтральному статусі.

Водночас український уряд заборонив українським спортсменам брати участь у тих змаганнях, де виступатимуть росіяни або білоруси.