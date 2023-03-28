МОК рекомендував повернути росіян та білорусів на змагання у нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував світовим спортивним федераціям допускати спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань, однак лише під нейтральним прапором. Про це оголосив президент МОК Томас Бах після засідання виконавчого комітету у вівторок, 28 березня.

За його словами, світові федерації спорту зможуть знову допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, але якщо ті не підтримують війну в Україні та готові виступати під нейтральним статусом, пише «Громадське».

Також до змагань не пускатимуть спортсменів, які мають стосунок до військових організацій РФ або є членами військових спортклубів. Що стосується командних змагань, то команд із Білорусі та Росії також не має бути.

Бах заявив, що участь спортсменів з російськими і білоруськими паспортами в міжнародних змаганнях «працює».

«Ми бачимо це майже щодня в ряді видів спорту, особливо в тенісі, а також у велоспорті, на деяких змаганнях з настільного тенісу. Ми бачимо це в хокеї, гандболі, ми бачимо це у футболі та інших лігах у Сполучених Штатах, а також у Європі, і ми також бачимо це на інших континентах. У жодному з них не було інцидентів у сфері безпеки», – розповів він.

За його словами, уряди, на території яких проходять змагання, видають візи російським і білоруським спортсменам за дуже рідкісним винятком, а в інших країнах вони навіть видають дозволи на роботу цим гравцям і спортсменам.

Бах також наголосив, що під час нинішнього засідання не розглядали питання участі російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх у 2024 та 2026 роках. Він зазначив, що поведінку російських та білоруських спортсменів моніторитимуть, і результати моніторингу вплинуть на участь росіян та білорусів на участь у майбутніх олімпіадах.

Також закликав до миру, засудив війну РФ, і нагадав про допомогу МОК Україні у підготовці до найближчих літніх та зимових Ігор.

Зауважимо, що Україна та ще кілька країн Європи погрожують бойкотувати Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, якщо туди пустять росіян та білорусів. Сам Бах заявив, що неможливо ухвалити рішення, яке сподобається всім. Наприкінці січня МОК дозволив росіянам і білорусам виступати на Олімпійських іграх.