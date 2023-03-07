За ізоляцію росіян та білорусів у спорті виступили 444 депутати

Європарламент виступив проти допуску російських та білоруських спортсменів до змагань Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі. Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив виступати росіянам та білорусам на Олімпіаді та Паралімпіаді. Проти рішення МОК висловилися 444 депутати Європарламенту.

Про рішення депутатів розповіли у понеділок, 6 березня, у Національному олімпійському комітеті України. В НОК розповіли, що Європарламент підготував Резолюцію про рік вторгнення Росії до України та рішуче засудив допуск російських і білоруських спортсменів до Олімпіади.

«У Резолюції наголошується на тому, що пропозиція МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року під нейтральним прапором суперечить багатогранній ізоляції цих країн і буде використовуватися обома режимами в пропагандистських цілях», – повідомили у прес-службі НОК.

Зазначимо, що Україна відмовилась від участі на чемпіонатах світу з боксу через те, що там будуть присутні росіяни та білоруси. Як і МОК, Міжнародна боксерська асоціація дозволила виступати представникам країн-агресорок під нейтральним прапором. За словами президента Української федерації боксу Олега Ільченко, українські спортсмени не будуть виступати там, де будуть росіяни та білоруси.