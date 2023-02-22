Україна бойкотує участь росіян та білорусів під своїми прапорами

Збірна України не братиме участі у чемпіонатах світу з боксу 2023 року через допуск до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Країна бойкотуватиме чемпіонати, на яких дозволено виступати росіянам та білорусам під своїми прапорами. Таке рішення озвучив віце-президент федерації боксу Олег Ільченко у середу, 22 лютого.

Міжнародна боксерська асоціація (ІВА) дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у чемпіонатах світу, ще жовтні 2022 року. До цього часу Українська федерація боксу не коментувала цю ситуацію. Проте, після низки заяв про бойкот чемпіонатів від інших країн-учасниць, Україна також відреагувала та відмовилась брати участь у змаганнях. «Відповідь наша чітка: наші спортсмени та представники федерації боксу України не виступають там, де будуть виступати представники країн-агресорів – це Росія та Білорусь», – розповів Олег Ільченко «Суспільне. Спорт».

Окрім України, бойкотувати чемпіонати з боксу будуть дев'ять країн: США, Польща, Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія, Ірландія, Чехія, Швеція та Канада. Олег Ільченко додав, що Україна бойкотуватиме й Олімпіаду-2024 у Парижі, якщо російських чи білоруських атлетів туди допустять.

Попри прямий заклик президента Володимира Зеленського до бойкоту спортсменів з Росії та Білорусі, 25 січня Міжнародний олімпійський комітет дозволив спортсменам країн-агресорок виступати під нейтральним прапором у 2024 році. Допускатимуть тільки тих спортсменів, які не підтримували військові дії в Україні та не мають проблем з допінгами.