Міжнародний олімпійський комітет (МОК) провів засідання Виконавчої ради щодо подальшого відсторонення росіян та білорусів від спортивних змагань. За підсумками засідання, спортсменам з Росії й Білорусі дозволили брати участь в Олімпійських іграх 2024, які пройдуть у Парижі, під нейтральним прапором. Таким чином керівники Олімпійських ігор відкинули заклик Зеленського не допустити росіян до змагань.

Як йдеться в заяві МОК від 25 січня, обговорення складалося з трьох частин: санкції проти російської та білоруської держав, солідарність олімпійського руху з українськими спортсменами та українською олімпійською спільнотою, а також можливий доступ до спортивних змагань окремих спортсменів з російськими чи білоруськими паспортами.

Виконавча рада підтримала виконання першого та другого пункту обговорення, закликавши до посилення санкцій, які вже діють. Але стосовно окремих спортсменів з російськими чи білоруськими паспортами, переважна більшість учасників кожного з консультаційних дзвінків заявила, що «варто поважати права всіх спортсменів на ставлення до них без будь-якої дискримінації відповідно до Олімпійської хартії. Уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у змаганнях, а які ні».

Жоден спортсмен не повинен бути позбавлений права брати участь у змаганнях лише через його паспорт, заявили в МОК і повідомили, що росіян і білорусів допустять до змагань за низки суворих умов:

спортсмени братимуть участь у змаганнях як «нейтральні спортсмени» і ніяк не представлятимуть свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні;

тільки спортсмени, які повністю дотримуються Олімпійської хартії, братимуть участь в іграх. Йдеться про тих, хто не виступав проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні. По-друге, лише ті спортсмени, які повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил та положень, матимуть право на участь;

у разі недотримання будь-яким спортсменом критеріїв допуску або недотримання суворих умов участі, викладених вище, міжнародні федерації та/або відповідний організатор спортивних заходів повинні негайно зняти його зі змагань, усунути від подальших змагань та повідомити про цей інцидент для вжиття подальших заходів.

Зауважимо, що у грудні президент України Володимир Зеленський закликав голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха повністю ізолювати російських спортсменів на міжнародній арені. На той час, починаючи з 24 лютого 2022 року, від рук росіян загинули 184 українських спортсмени. Також Зеленський сказав, що росіяни використовують спорт з пропагандистською метою.