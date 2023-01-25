Виконавчий комітет УЄФА переніс місце проведення матчу за Суперкубок 2023 року. Замість російської Казані обрали грецькі Афіни.

Як повідомила прес-служба УЄФА в середу, 25 січня, футбольний матч відбудеться 16 серпня на стадіоні «Георгіос Караїскакіс». Там пояснили, що рішення пов’язане з усуненням російських клубів від світових турнірів на тлі російського вторгнення в Україну.

Казань отримала право прийняти турнір у березні 2020 року.

У матчі за Суперкубок УЄФА беруть участь переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.