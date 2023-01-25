УЄФА перенесла з Росії проведення матчу за Суперкубок-2023
Спорт — Володимир Пиріг, 0 0
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Виконавчий комітет УЄФА переніс місце проведення матчу за Суперкубок 2023 року. Замість російської Казані обрали грецькі Афіни.
Як повідомила прес-служба УЄФА в середу, 25 січня, футбольний матч відбудеться 16 серпня на стадіоні «Георгіос Караїскакіс». Там пояснили, що рішення пов’язане з усуненням російських клубів від світових турнірів на тлі російського вторгнення в Україну.
Казань отримала право прийняти турнір у березні 2020 року.
У матчі за Суперкубок УЄФА беруть участь переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
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