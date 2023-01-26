Україна може бойкотувати Олімпіаду, якщо до неї допустять росіян і білорусів. Таку думку висловив міністр молоді і спорту України і президент НОК України Вадим Гутцайт.

«Питання допуску росіян і білорусів порушувалося більшістю НОКів. Україна і деякі держави-партнери, які брали слово, виступили проти цього до завершення агресії РФ. Для всієї української спортивної спільноти – це принципове питання! У цьому нас підтримує і Президент нашої держави, і все суспільство», – написав міністр у Facebook.

Зазначимо, що сьогодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) провів засідання Виконавчої ради щодо подальшого відсторонення росіян та білорусів від спортивних змагань. За підсумками засідання, спортсменам з Росії й Білорусі дозволили брати участь в Олімпійських іграх 2024, які пройдуть у Парижі, під нейтральним прапором.

При цьому в заяві МОК чітко названі умови, за яких це стане можливим. Йдеться лише про участь під нейтральним прапором, але, крім того, спортсмена не слід помічати в «активній підтримці» військових дій в Україні.

Раніше під час переговорів зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном президент України Володимир Зеленський наголосив, що спортсменам із країни-агресора Росії не місце на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.