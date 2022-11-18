За Вадима Гутцайта проголосували 83.6% делегатів

Міністр молоді та спорту, олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гутцайт виграв вибори на пост президента Національного олімпійського комітету України. За нього 17 листопада під час звітно-виборчої конференції НОК проголосували 83.6% делегатів. Вадим Гутцайт заявляв, що не планує поєднувати роботу в Кабінеті міністрів України з посадою президента НОК та повністю зосередиться на олімпійському русі.

Як пише «Суспільне.Спорт», окрім Вадима Гутцайта, у виборах брали участь народний депутат IX скликання Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Вадим Гутцайт набрав 123 голоси, Жан Беленюк – 22, а Ігор Малинський – 2. Зазначимо, що Сергій Бубка, який очолював НОК України 17 років, участі у виборах не брав.

Окрім президента, під час звітно-виборчої конференції обрали 168 нових членів НОК на 2022-2026 роки: від спортивних федерацій (88), місцевих осередків НОК (27), комісії атлетів (14) та за списком фізичних осіб, які сприяють розвитку спорту. До списку від спортивних федерацій серед інших потрапив проросійський політик Нестор Шуфрич, якого делегувала федерація стрільби із лука.

Також членами НОК стали екс-футболіст та колишній тренер національної збірної Андрій Шевченко, боксер Олександр Усик, власник «Динамо» Григорій Суркіс, легкоатлетка Марина Бех-Романчук та олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва. Першим віце-президентом НОК став держсекретар міністерства молоді та спорту Олексій Перевезенцев, а віце-президентами – Андрій Шевченко, президентка Олімпійської академії України Марія Булатова та заступник керівника Офісу президента Олексій Дніпров.