Міжнародна федерація боксу (IBF) призначила бій Олександра Усика з хорватом Філіпом Хрґовичем, який є обов’язковим претендентом на пояс IBF у надважкій вазі. Через це потенційний бій за звання абсолютного чемпіона між українцем та володарем пояса WBC Тайсоном Ф’юрі може відкластися, якщо тільки Усик і Хрґович не домовляться про фінансову компенсацію.

Як повідомляє «Суспільне.Спорт», промоутер хорвата Едді Гірн вже заявив, що має намір якнайвидше провести промоутерські торги за поєдинок. Проте постанова IBF не означає, що Усик обов'язково битиметься з Хрґовичем. Сторони двох боксерів можуть домовитися про грошову компенсацію, яку хорват отримає за відмову від поєдинку з українцем. Також Усик може відмовитися від поясу IBF, що звільнить його від необхідності битися проти Хрґовича, але тоді він не зможе претендувати на звання абсолютного чемпіона в бою проти Тайсона Ф’юрі.

Олександр Усик зараз є чемпіоном у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, які він виграв у британця Ентоні Джошуа у 2021 році та в серпні захистив у реванші проти нього. На початку наступного року він планує бій з Тайсоном Ф’юрі, який 3 грудня зустрінеться на рингу з Дереком Чісорою. Переможець потенційного бою між Усиком та Ф’юрі може стати першим в історії абсолютним чемпіоном у надважкій вазі за версіями чотирьох головних боксерських організацій світу (до 2007 року для цього звання було досить трьох поясів WBA, IBF і WBC).

Утримуючи три чемпіонські пояси, крім Філіпа Хрґовича, українець має ще двох претендентів на проведення бою з ним. За лінією Всесвітньої асоціації боксу (WBA) на бій претендує володар регулярного пояса британець Даніель Дюбуа, за лінією Всесвітньої організації боксу (WBO) – тимчасовий чемпіон британець Джозеф Джойс.

30-річний Філіп Хрґович – бронзовий медаліст Олімпійських ігор 2016 року в надважкій вазі. Професійну кар'єру розпочав у 2017 році і відтоді не програв жодного бою, 12 з яких виграв достроково. Востаннє він боксував 20 серпня в андеркарді реваншу Усика та Джошуа і за підсумком 12 раундів одностайним рішенням суддів він здолав китайця Чжана Чжілея.