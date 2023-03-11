Лондон закликав спонсорів не допустити росіян і білорусів на Олімпіаду в Парижі

Уряд Великої Британії звернувся до найбільших спонсорів Олімпійських ігор із закликом чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет, який розглядає повернення росіян та білорусів до міжнародного спорту. Про це повідомляє The Guardian, з посиланням на лист міністерки цифрових технологій, культури, ЗМІ і спорту Люсі Фрейзер, пише Deutsche Welle.

Як повідомляється, міністерка уряду Великої Британії звернулась до керівників найбільших спонсорів МОК, серед яких Coca-Cola, Intel, Samsung та Visa, де висловила занепокоєння щодо потенційного повернення російських та білоруських атлетів до спорту у нейтральному статусі.

Міністерка закликала компанії використати свій вплив на МОК та не допустити послаблення заборон, які були введені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Люсі Фрейзер зазначила, що допуск російських та білоруських атлетів дасть можливість Росії та Білорусі використовувати спорт у пропагандистських цілях.

«Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, тому рішуче налаштовані проти того, щоб режими в Росії та Білорусі могли використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях. До тих пір, поки наші занепокоєння і суттєва відсутність ясності і конкретних деталей щодо дієвої моделі «нейтралітету» не будуть вирішені, ми не згодні з тим, що російські і білоруські спортсмени повинні бути допущені до змагань», – йдеться в листі.

Зазначимо, що Велика Британія увійшла до коаліції з 35 країн, які вимагатимуть від МОК відсторонення російських та білоруських спортсменів від наступних Олімпійських ігор у Парижі.

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці січня МОК дозволив росіянам і білорусам виступати на Олімпійських іграх. Наразі МОК продовжує вивчати можливість дозволити атлетам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях як «нейтральним» спортсменам, включаючи кваліфікацію на Олімпійські ігри в Парижі через континентальні першості у Азії.