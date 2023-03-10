Дві спроби Федерації фехтування України відкласти голосування не мали успіху

Позачерговий конгрес Міжнародної федерація фехтування (FIE) провів низку голосувань, за підсумками яких було вирішено повернути представників Росії та Білорусі до міжнародного спорту. Про це з посиланням на Insidethegames пише «Главком».

Можливість виступати отримають індивідуальні спортсмени та команди, а на турніри також зможуть потрапити офіційні особи з РФ та Білорусі.

Зазначається, що рішення про прийом росіян і білорусів було прийнято 89 голосами «за» при 46 голосах «проти». Спортсмени допускаються до участі в індивідуальних стартах «при дотриманні умов нейтралітету», рішення набуде чинності з другої половини квітня.

Дві спроби Федерації фехтування України відкласти голосування не мали успіху.

Раніше FIE, відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК), відсторонила російських спортсменів від участі в змаганнях під його егідою через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці січня МОК дозволив росіянам і білорусам виступати на Олімпійських іграх.