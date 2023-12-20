Роберт Фіцо обіцяє ветувати вступ України до НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв ветувати вступ України до НАТО. На його думку, членство України у Північноатлантичному альянсі спричинить початок третьої світової війни. Про це чиновник заявив у інтерв’ю InfoVojna, передає «РБК-Україна».

Роберт Фіцо заявив, що користуватиметься правом вето на таке рішення доти, «доки я маю можливість впливати на словацьку політичну сцену».

«Не дивно, що партія, яка становить більшість у словацькому уряді, не погодиться із членством України в НАТО, адже це було б початком третьої світової війни», – сказав Роберт Фіцо.

За словами Роберта Фіцо, свою позицію він озвучив на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Як відомо, умовою вступу нових членів до Північноатлантичного альянсу є схвалення цього вступу усіма чинними учасниками. Водночас у розмові із ведучим InfoVojna голова уряду Словаччини сказав, що на долучення України до Європейського союзу знадобляться роки, а сам він не проти євроінтеграції держави.

«Якщо для того, щоб підтримати Україну, потрібно було зробити такий переоцінений політичний жест – я не маю з цим проблем... але вона має виконати всі умови», – сказав Роберт Фіцо.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Словаччині, які відбулись 30 вересня 2023 року, перемогла лівоцентристська політична партія Роберта Фіцо. Партія Smer-SD відома своїми нападками на меншини, а також антиукраїнською позицією.

Риторика партії включає нападки на національні, сексуальні меншини та емігрантів. Окрім того, члени Smer-SD є прибічниками антивакцинаторських ідей. Члени партії виступають з антиукраїнськими заявами та здійснюють нападки на західний світ.

Пізніше новопризначений прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме подальшу військову допомогу Україні та подальші санкції проти Росії на саміті Європейського Союзу.

Роберт Фіцо також заявляв про намір налагодити відносини з Росією, виходячи з національних інтересів своєї країни.