Під час передвиборчої кампанії Роберт Фіцо обіцяв припинити військову допомогу Україні

У вівторок, 21 листопада, парламент Словаччини затвердив уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Парламентарі підтримали програму політики нового уряду, яка передбачає припинення державної військової допомоги Україні, повільне скорочення дефіциту бюджету та запровадження нового банківського податку, інформує Reuters.

Агентство нагадує, що Фіцо переміг на виборах у вересні завдяки кампанії, спрямованій проти критичних ЗМІ, західних партнерів і ліберальної політики, і 25 жовтня президент Зузана Чапутова вчетверте призначила його прем’єр-міністром.

Правляча коаліція Фіцо об'єднує його ліву, соціально-консервативну партію СМЕР-ССД з невеликою лівою партією та невеликою націоналістичною партією. Коаліція ухвалила свою політичну програму минулого тижня, і парламент підтримав її, висловивши вотум довіри 21 листопада.

Програма містить передвиборчу обіцянку Фіцо припинити офіційну військову допомогу Словаччини Україні, оскільки її сусід бореться з вторгненням Росії, і домагатися припинення військових дій, визнаючи міжнародні кордони України.

Програма також обіцяє спеціальний податок на банківський прибуток та заходи щодо зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами. Спеціальні збори будуть встановлені для надприбутків в інших невказаних секторах. Вона спрямована на скорочення дефіциту сектору державного управління на рівні 0,5% ВВП у 2024 році. Країна зіткнулася з найбільшим дефіцитом у єврозоні, який цього року оцінюється майже у 7% ВВП.

Вона також підтвердила протидію скасування національного права вето держав-членів Європейського Союзу або переходу до голосування більшістю у більшій кількості сфер.

Як інформував ZAXID.NET, міністр оборони Словаччини підтвердив генсеку НАТО відмову надавати Україні зброю. За його словами, це рішення поважають іноземні партнери Словаччини. За словами Каліняка, попри це його держава пропонує широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетальної дії. А іноземні партнери поважають рішення нового уряду.