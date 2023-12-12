Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Представники словацької національної спільноти Закарпаття звернулися до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з проханням підтримати вступ України в ЄС.

Як повідомили в Закарпатській ОДА, 11 грудня, звернення опублікували голови Закарпатського обласного культурно-просвітнього товариства словацьких жінок «Довіра» Яна Дудаш–Рижак та Товариства словацької інтелігенції Закарпаття Ернест Горват.

«Вони звернулися з проханням підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС під час засідання Євроради, яке відбудеться 14-15 грудня 2023 року. Також українські словаки наполегливо закликають усіх лідерів держав-членів Європейського Союзу продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції», – інформують в ОДА.

Нагадаємо, 11 грудня до голови Європейської ради Шарля Мішеля і Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана звернулися лідери угорських громад Закарпаття, які заявили про «значний прогрес України у виконанні рекомендацій ЄС щодо прав нацменшин» і закликали європейських політиків підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.