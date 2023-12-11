Віктор Орбан, виступаючи проти вступу України до ЄС, заявляв про нібито «порушення прав угорців Закарпаття»

Лідери угорських громад Закарпаття звернулися до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та голови Європейської ради Шарля Мішеля з проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС. Про це 11 грудня повідомила «Європейська правди», яка отримала у розпорядження текст звернення.

«Ми, представники угорської національної спільноти Закарпаття, звертаємося до Вас з великою надією та проханням щодо підтримки рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, запланованого на 14-15 грудня 2023 року», – йдеться у зверненні.

Лідери угорських громад наголошують, що Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо забезпечення прав національних меншин.

«Новий законопроект, прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою … Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід'ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку», – наголошують лідери угорських громад.

Звернення підписали голова Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк, голова Берегівської районної ради Карло Резеш, голова Демократичної спілки угорців України (УМДС) Ласло Зубанич, голова «Фундації україно-угорського регіонального розвитку молоді» Йосип Резеш, депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї. Це лідери всіх ключових об'єднань угорців, крім КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), лідер якого Ласло Брензович вже кілька років перебуває в Угорщині, в Україні проти нього проведена кримінальна справа.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Угорщина зайняла відверто проросійську позицію. Будапешт активно виступає проти надання Києву військової допомоги, намагається блокувати санкції проти РФ. Угорські топ-політики регулярно виступають зі скандальними заявами щодо «примирення з РФ». Окрім того, Угорщина виступає проти вступу України до ЄС в найближчій перспективі.

Зокрема, після того як Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проти початку переговорів про вступ України до ЄС, оскільки «країна не готова до цього». Політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Одним із аргументів щодо такої позиції угорська влада озвучує нібито «порушення прав угорців Закарпаття».