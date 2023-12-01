Замість членства в ЄС Орбан пропонує надати Україні «привілейоване партнерство»

Угорщина пропонує Євросоюзу відкласти питання членства України на 5−10 років, а поки що укласти з нею договір про стратегічне партнерство. Про це премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в ефірі радіо Kossuth, інформує угорське видання Index.

За його словами, Будапешт не ветуватиме початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, бо правилами не передбачена така можливість. Натомість він пропонує взагалі не виносити питання про вступ України до ЄС на саміт, що пройде 14—15 грудня.

За словами Орбана, членство України в ЄС «сьогодні не збігається з національними інтересами Угорщини». Він також вважає, що в блоці немає єдиної думки щодо цього, тому тему навіть не варто ставити до порядку денного. Орбан стверджує, що «заздалегідь зрозуміло», що згоди щодо вступу України в ЄС серед країн-членів не буде.

Замість переговорів про членство Орбан пропонує укласти з Україною угоду про стратегічне партнерство на 5−10 років, а «коли ми побачимо, що можемо співпрацювати», повернутися до питання переговорів.

«Ми дали Україні багато грошей, через це європейські економіки перебувають у поганому стані. ЄС відправляє гроші вагонами в Україну, щоб українська армія перемогла на передовій. Але вона не виграє, і я не впевнений, що якщо ми пошлемо більше грошей, вона виграє. Давайте витрачати гроші не на війну, а на мир та припинення вогню. Друге питання: якщо ми хочемо давати гроші, звідки ми їх даємо? З бюджету ЄС чи окремого фонду, який буде створено міжурядовою угодою? Я підтримую останнє», – сказав Орбан.

Як інформував ZAXID.NET, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини з Україною про вступ до ЄС. Тепер висновок комісії мають схвалити держави-члени, коли лідери ЄС зустрінуться 14—15 грудня на саміті. Якщо вони офіційно дадуть зелене світло переговорам, виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу.