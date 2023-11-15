Віктор Орбан заявив, що виступає проти переговорів про вступ України до Євросоюзу

Угорщина не планує підтримувати жодних рішень ЄС, які б сприяли вступу України до організації. Наразі Будапешт вимагає переглянути політику Європейського Союзу щодо заявки України на офіційний вступ до блоку. Про це 15 листопада повідомляє Sky News.

Очікується, що наступного місяця представники Євросоюзу почнуть переговори з Україною. У планах ЄС – до 2027 року виділити Києву зі свого бюджету 50 млрд євро.

Узгодження цих рішень вимагає одностайності від усіх 27 країн-учасниць ЄС. Водночас угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що виступає проти переговорів про вступ України до Євросоюзу. Орбан стверджує, що кошти і військова допомога, які вже були передані Україні, витрачені марно.

Міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що Угорщина вимагатиме обговорення політики ЄС щодо України

«Нам потрібен час на роздуми і стратегічне обговорення політики Європейського Союзу щодо України», – заявив міністр у справах ЄС Янош Бока. З його слів, до такого обговорення Будапешт не підтримає жодного рішення ЄС, які б сприяло вступу України.